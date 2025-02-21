Акция на тему безопасности на железной дороге прошла в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об итогах акции «Сохрани себе жизнь», цель которой — обратить внимание жителей на тему безопасности на железной дороге.

Мероприятие провели в пятницу на железнодорожных станциях примерно в 40 муниципалитетах в преддверии 23 февраля. В его рамках пассажирам раздавали георгиевские ленты и брошюры с информацией на тему безопасности на железной дороге. Всего раздали свыше 1 тыс. лент и листовок.

С начала текущего года в регионе на железной дороге погибли 32 человека.

Ранее в Ленинском округе дали старт работам в рамках четвертого этапа реконструкции Каширского шоссе. О планах по реконструкции рассказал губернатор Андрей Воробьев.