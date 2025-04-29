Акция памяти бронепоезда «Подольский рабочий» прошла в Тульской области

Делегация из Подольска провела акцию памяти бронепоезда «Подольский рабочий». Мероприятие прошло на станции «Чернь» в Тульской области. В акции приняли участие юнармейцы и работники завода «ЗиО-Подольск».

В рамках акции были возложены цветы к стеле у мемориала «Бронепоезд». Также руководитель делегации писатель Павел Голдунов рассказал о бойцах бронедивизионов.

В завершение акции посетили музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Никольское-Вяземское». Там ребята прошли «курс молодого бойца» русской армии эпохи Наполеоновских войн.

Ранее сообщалось, что подольская делегация поучаствовала в церемонии открытия поискового сезона «Вахты Памяти».