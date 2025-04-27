Делегация из Подольска приняла участие в церемонии открытия поискового сезона «Вахты Памяти»

У мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота Длинная», расположенного на границе Московкой и Калужской областей, состоялось торжественное открытие поискового сезона «Вахты Памяти».

В церемонии приняли участие более 800 человек, в том числе делегация из Подольска, поисковики, школьники, юнармейцы, кадеты, военнослужащие и ветераны, а также Евгений Лукошников, начальник штаба подольского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Неизвестным Героям – защитникам Москвы!».

Новый поисковый сезон продлится до октября 2025 года. Участники поисковых отрядов будут искать останки погибших воинов и их личные вещи. Найденные останки защитников Родины будут с почестями перезахоронены.

Большой вклад в эту работу внесло подольское военно-патриотическое объединение «Память», координирующее участников. В его составе девять поисковых отрядов, в которых состоят более 130 человек. Руководителем организации является Игорь Красильников. В прошлом году подольские поисковики захоронили останки 28 красноармейцев, двоих из которых удалось идентифицировать.

Ранее сообщалось о том, что около 350 бойцов сразились на мечах в Подольске на Кубке мира.