Подмосковные ветеринары рассказали, как защитить питомцев от палящего солнца. Советы специалистов привели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам ветеринаров, солнечные ожоги могут получить и кошки, и собаки. В особенности в жару страдают животные светлых пород, так как их кожа более тонкая.

Самыми уязвимыми участками тела животных являются нос, уши, живот и область вокруг рта. В зоне риска питомцы со светлой шерстью, с коротким или отсутствующим подшерстком, а также с ранами и царапинами.

Чтобы защитить животных, рекомендуется не оставлять их на солнце в период с 10:00 до 16:00. Также важно, чтобы у питомца был доступ к тенистым местам и свежей воде.

Симптомы ожога — покраснение кожи, болезненность при прикосновении и шелушение. При их наличии нужно как можно скорее перенести животное в прохладное место и приложить теплый компресс, избегая переохлаждения. После этого необходимо показать любимца ветеринару.

Ранее в министерстве рассказали, что с начала года в ветеринарный кол-центр Подмосковья поступило более 2,1 тыс. звонков по вопросам вакцинации и чипирования животных.