Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подмосковье

Экологическая акция в форме соревнований между городскими округами Московской области «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет с 13 октября по 14 ноября 2025 года.

Акция проводится при поддержке Министерства образования Московской области и Министерства экологии и природопользования Московской области, проекта «Подари Дерево».

В рамках традиционного всероссийского эко-марафона пройдет сбор макулатуры, который позволит производителям бумаги сэкономить дефицитное древесное сырье, а жителям планеты — ее ресурсы. Акция является частью программы по созданию раздельного сбора отходов в соответствии с реализацией государственной политики в сфере обращения с отходами.

К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Все это должно быть собрано в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

К участию приглашаются все жители, предприятия, учебные заведения и общественные организации, собравшие более 500 кг макулатуры и предварительно оставившие заявку на этом сайте.

Вывоз макулатуры из каждого городского округа области будет осуществляться согласно графику. По результатам акции каждый участник получит грамоту и брендированные подарки.