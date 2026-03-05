Акция «Весна в ДК Подмосковья» пройдет в учреждениях культуры Подмосковья

Подмосковные дома культуры в рамках празднования 8 Марта проведут акцию «Весна в ДК Подмосковья». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция будет проходить с 5 по 8 марта более чем в 500 учреждениях культуры. В ее рамках пройдут концерты, мастер-классы, выставки, ярмарки.

К примеру, во Дворце культуры Ступино состоится фотовыставка народного коллектива «Фотоклуб „Зенит“». В ДК «Коломна» пройдет мастер-класс по декупажу. Дом культуры «Дорохово» в Рузе организует мастер-класс по созданию цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК».