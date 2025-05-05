Александр Двойных навестил 101-летнего ветерана из Подольска

В Подольске сенатор РФ от Подмосковья Александр Двойных навестил ветерана Великой Отечественной войны Анну Нургалиеву и поздравил ее с приближающимся 9 Мая.

Двойных подчеркнул важность оказания заботы и поддержки ветеранам. Он отметил, что необходимо сохранить память о подвиге, который они совершили для сохранения суверенитета страны.

В рамках встречи Анна Никитична рассказала о военных годах и своей профессии. Она проработала более 30 лет в конструкторском отделе завода «Ташсельмаш» в Ташкенте. Принимала участие в создании машины для сбора хлопка. За это получила звание заслуженного инженера Узбекистана.

Ранее в Подольском округе ветерану вручили знак Почетного жителя муниципалитета.