Александр Двойных навестил 101-летнего ветерана из Подольска
Ветерана из Подольска Анну Нургалиеву поздравили с наступающим 9 Мая
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске сенатор РФ от Подмосковья Александр Двойных навестил ветерана Великой Отечественной войны Анну Нургалиеву и поздравил ее с приближающимся 9 Мая.
Двойных подчеркнул важность оказания заботы и поддержки ветеранам. Он отметил, что необходимо сохранить память о подвиге, который они совершили для сохранения суверенитета страны.
В рамках встречи Анна Никитична рассказала о военных годах и своей профессии. Она проработала более 30 лет в конструкторском отделе завода «Ташсельмаш» в Ташкенте. Принимала участие в создании машины для сбора хлопка. За это получила звание заслуженного инженера Узбекистана.
Ранее в Подольском округе ветерану вручили знак Почетного жителя муниципалитета.