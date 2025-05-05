Ветеран Великой Отечественной войны из Подольска получил знак Почетного гражданина округа

В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Александру Шитову был вручен знак Почетного гражданина округа. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Ветерана навестили первый замглавы муниципалитета Александр Мамлай и активисты «Юнармии».

Шитов принимал участие в Великой Отечественной войне и обороне Ленинграда. Будучи санинструктором, он участвовал в прорыве блокады, а также в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии.

Замглавы выразил ветерану благодарность за подвиг и пожелал ему здоровья. Он подчеркнул, что власти Подольска готовы оказать ему всю необходимую поддержку.

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