Александр Легков проведет мастер-класс для жителей Подмосковья
В Одинцово пройдет мастер-класс Александра Легкова для любителей лыж
Фото: [Медиасток.рф]
Знаменитый спортсмен Александр Легков проведет в Подмосковье мастер-класс для любителей кататься на лыжах. Мероприятие пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Мастер-класс организован в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках», который реализуется в Подмосковье на протяжении всего зимнего сезона.
В ходе тренировки помимо мастер-класса пройдут конкурсы и эстафеты. Победителей ждут призы. Также все желающие смогут выполнить задания спортивного «Колеса фортуны».
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