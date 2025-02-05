Александр Легков проведет мастер-класс для жителей Подмосковья

Знаменитый спортсмен Александр Легков проведет в Подмосковье мастер-класс для любителей кататься на лыжах. Мероприятие пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Мастер-класс организован в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках», который реализуется в Подмосковье на протяжении всего зимнего сезона.

В ходе тренировки помимо мастер-класса пройдут конкурсы и эстафеты. Победителей ждут призы. Также все желающие смогут выполнить задания спортивного «Колеса фортуны».

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