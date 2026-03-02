Амбулаторию отремонтировали в селе Шарапово в Одинцово

В Одинцово завершился ремонт амбулатории в селе Шарапово. Об итогах работ рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В амбулатории обновили входную группу, привели в порядок внутренние помещения, заменили окна и двери, полы и потолки. Также установили новую мебель и обустроили зону ожидания.

Учреждение рассчитано на 40 посещений в смену. Здесь оказывают помощь более чем 1,9 тыс. жителей, в том числе 271 ребенку. Прием пациентов уже начался. Прием ведут терапевт и стоматолог. Также работает процедурный кабинет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по возведению в Красногорске нового отделения поликлиники.