Амбулаторно-поликлиническое отделение в Красногорске достроят до конца 2025 года

Новое амбулаторно-поликлиническое отделение в Красногорске будет достроено до конца текущего года. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на Речной улице с февраля по госпрограмме за счет бюджетных средств. Сегодня в основание будущего здания был залит первый бетон.

В трехэтажном здании обустроят отделения для детей и взрослых на 109 и 169 посещений соответственно, отделение медосвидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар на четыре койки для взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Одинцово построят необычный здравпункт — он будет построен с применением технологии 3D-печати.