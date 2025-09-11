Андрей Толмачев рассказал участникам проекта «Герои Подмосковья» об экономическом развитии страны

Участники программы «Герои Подмосковья» в рамках начавшегося обучения встретились с директором Департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ Андреем Толмачевым.

Так, Толмачев представил доклад на тему «Социально-экономическое развитие страны: современные вызовы и региональные особенности», сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В ходе выступления эксперт рассказал об основных трендах российской экономики, задачах регионального развития, условиях для развития предпринимательства.

Ранее о старте обучения в рамках программы сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.