Антитеррористические учения провели в школах Подольска. В тренировках принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, ГУ МЧС России по Московской области.

Учения прошли в 110 зданиях 28 образовательных учреждений. Сначала провели теоретическую часть, а затем — практические учения.

По легенде учений, которые прошли в гимназии № 4, на территорию школы проникли два злоумышленника со взрывным устройством. Сотрудники школы отработали алгоритм действий, чтобы грамотно и слаженно действовать в случае реальной угрозы.

Участникам объяснили, что в случае ЧС нельзя поддаваться панике. В первую очередь необходимо оповестить силовые структуры по номеру «112» и подать сигнал тревоги по внутренней связи.

«Подобные мероприятия проводятся с периодичностью один раз в месяц. 10 сентября будем проводить учения с детьми, со всеми преподавателями на рабочих местах», — рассказал замначальника ПСЧ №7 лейтенант внутренней службы Максим Подберезский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона ход подготовки учреждений образования к 1 сентября.