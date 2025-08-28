Арт-гостиная «Слава павшим героям» прошла в Химках на базе городской библиотеки №3. Она была приурочена к 80-летию с момента создания одноименной художественной картины Федора Богородского.

До этого в Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в подмосковных библиотеках с начала года прошло свыше 450 мероприятий на тему знания детьми ПДД.

Мероприятие провели в рамках широкомасштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«За все время для горожан провели свыше 1,4 тыс. историко-патриотических активностей. Главная цель — сохранить историческую память для передачи будущим поколениям», – отметила депутат Галина Болотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в областной филиал Госфонда «Защитники Отечества» каждый день обращаются около 25 человек.