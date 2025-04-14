Артамонов рассказал о подольских призерах Всероссийской олимпиады школьников

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил ребят, которые стали призерами на Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Так, Татьяна Острянинова вошла в число призеров дважды. Сначала в дисциплине «Искусство», затем — по истории. В этом году девушка оканчивает лицей № 23.

Алену Щуренко из лицея № 5 и Александр Артеменко из лицея «Парус» стали призерами олимпиады по китайскому языку.

Артамонов отметил, что подольские школьники заняли два победных и семь призовых мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Примакова.