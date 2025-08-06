Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья заключила еще четыре соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Так, были заключены соглашения с администрацией ЗАТО «Восход», областной общественной организацией ветеранов боевых действий, Красногорским филиалом музея Победы и фармкомпанией «Зеленая дубрава».

За все время действия ассоциации в Подмосковье было создано 55 отделений и заключено 76 соглашений о сотрудничестве.

В рамках работы ассоциации 132 ветерана получили помощь с трудоустройством, прошло 580 «Уроков мужества», открылось свыше 50 «Парт Героев», состоялось 360 приемов участников СВО и их семей, было отправлено 90 гуманитарных грузов в зону СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе программы «Герои Подмосковья». В области утвердили список ее участников и их наставников.