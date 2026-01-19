Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась за новогодние праздники

В Подмосковье за период новогодних праздников снизилась аварийность на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, за время каникул в регионе произошло 49 дорожных аварий. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Всего в результате ДТП погибли шесть человек, что на 66% меньше, чем в 2025 году. Травмы получили 77 человек — это на 1,2% меньше, чем в 2025-м.

Больше всего произошло столкновений — 24. Также зафиксировали 13 наездов на пешеходов, пять съездов с дороги, четыре наезда на препятствие, два наезда на автомобили и один наезд на животное. При этом в 77% ДТП за рулем находились мужчины. Большинство аварий произошли днем — 26. Самыми аварийными дня стали 2 и 7 января.

«В прошлом году на новогодние каникулы пришлось всего восемь дней, и даже с учетом этой разницы – за 11 праздничных дней 2026 года в Подмосковье произошло на два ДТП меньше», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

В области дорожные службы держали на контроле состояние дорог, был усилен контроль со стороны ГАИ. Также около 180 сотрудников администраций и волонтеров ежедневно дежурили в местах притяжения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона пристегиваться в автомобилях.