Аварийный многоквартирный жилой дом снесли в Звенигороде
В Звенигороде провели работу по 822 недостроям
Фото: [Мособлархитектура]
В Звенигороде снесли аварийный многоквартирный жилой дом. Здание было расположено на Почтовой улице, рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
В частности, был демонтирован двухэтажный деревянный дом барачного типа. Площадь здания составляла 285 кв. м. Его построили в 1963 году.
Объект был признан аварийным. Его жильцов расселили, а здание решили снести. Работы провели в марте текущего года. Участок, на котором находился дом, уже привели в порядок после демонтажных работ.
В общей сложности в Одинцовском округе насчитывалось 989 объектов незавершенного строительства. Из них работы провели по 822.
Ранее в Мособлархитектуре сообщили о сносе аварийного жилого дома в Мытищах.