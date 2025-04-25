Аварийный многоквартирный жилой дом снесли в Звенигороде

В Звенигороде снесли аварийный многоквартирный жилой дом. Здание было расположено на Почтовой улице, рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В частности, был демонтирован двухэтажный деревянный дом барачного типа. Площадь здания составляла 285 кв. м. Его построили в 1963 году.

Объект был признан аварийным. Его жильцов расселили, а здание решили снести. Работы провели в марте текущего года. Участок, на котором находился дом, уже привели в порядок после демонтажных работ.

В общей сложности в Одинцовском округе насчитывалось 989 объектов незавершенного строительства. Из них работы провели по 822.

Ранее в Мособлархитектуре сообщили о сносе аварийного жилого дома в Мытищах.