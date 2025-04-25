В Мытищах завершили демонтаж аварийного жилого дома

В Мытищах завершили демонтаж аварийного многоквартирного дома, который был расположен на улице Академика Каргина. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное здание площадью около 365 кв. м построили в 1954 году. Со временем его конструкции износились, и постройка утратила эксплуатационную пригодность.

Дом был признан аварийным и был включен в программу расселения. Когда жильцы восьми квартир были переселены, здание решили демонтировать. Эти работы провели в первом квартале 2025 года. Сейчас территория очищена от стройотходов.

В Мытищах привели в соответствие, достроили или снесли 326 недостроев из 462 выявленных. Работа по приведению объектов в соответствие продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, которая действует в Подмосковье, а также о возведении новых жилых домов.