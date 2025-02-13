Аварийный жилой дом ликвидировали в Клину

В Клину ликвидировали аварийный жилой дом, расположенный на Восточной улице в поселке Туркмен. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Многоквартирный дом был построен в 1961 году. Площадь одноэтажного здания составляла около 115 кв. м. В ходе обследования постройку признали аварийной и включили в муниципальную программу расселения. После того, как жильцы были расселены, было принято решение снести здание.

Сейчас участок, на котором располагалась постройка, свободна и расчищена от строительных отходов. В планах — провести ее благоустройство и обустроить на территории газон.

В Клину было выявлено 269 недостроев. Из них снесли, достроили и привели в соответствие 202.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты.