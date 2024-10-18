Аварийный жилой дом снесли в подмосковном Клину

В поселке Туркмен городского округа Клин на улице Южная снесли аварийный многоквартирный жилой дом № 2а, снос провели в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью порядка 135 квадратных метров был построен в 1961 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 гг.», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, жильцов предварительно расселили, после чего в конце сентября 2024 года объект был ликвидирован. На месте снесенного дома администрация округа планирует провести благоустройство и посеять газон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.