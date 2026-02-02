Автобусами «Мострансавто», следующими до аэропортов, воспользовались более 760 тыс. раз в 2026 году

С начала 2026 года автобусами АО «Мострансавто», которые следуют до аэропортов, воспользовались более 760 тыс. раз. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала 2026 года пассажирский спрос на этих направлениях демонстрирует уверенный рост: количество совершенных поездок уже превысило 760 тыс., что на 8% больше показателей аналогичного периода прошлого года», — отметили в министерстве.

До аэропортов следуют 16 маршрутов «Мострансавто». Самым востребованным в январе стал № 21, следующий из микрорайона Южный Лобни до аэропорта Шереметьево. Пассажиры проехали по нему более 203 тыс. раз.

Чаще всего проезд в автобусах оплачивают банковскими и социальным картами. В январе было совершено 348 тыс. и 258 тыс. таких транзакций соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию общественного транспорта.