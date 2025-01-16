Автобусы до мест крещенских купаний в Подмосковье будут курсировать до 3 ночи

График работы автобусов, которые следуют до храмов и купелей, продлят в регионе на Крещение, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До мест купания в городских округах можно будет доехать на 90 маршрутах АО «Мострансавто». К примеру, до источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде будет ходить автобус №29 «Ботово — ЦРБ».

Работу автобусов продлят до трех часов ночи. Перед выходом на маршруты все транспортные средства пройдут техосмотр, а водители — инструктажи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что следует увеличить число автобусов, которые следуют до станций Московских центральных диаметров.