Автобусы и электрички Московской области украсили ко Дню Победы

В Подмосковье в рамках подготовки к празднованию 9 Мая были украшены автобусы и электрички, автостанции и вокзалы. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В салонах автобусов АО «Мострансавто» начали звучать поздравления от звезд эстрады. Также были забрендированы 23 автобуса — на них изображены георгиевская лента и памятники Подмосковья. Кроме того, компания выпустила ограниченную серию карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны.

Некоторые перевозчики региона присоединились к акции «Бессмертный полк на транспорте» и украсили автобусы фотографиями героев Великой Отечественной войны.

Также 8 мая организуют перевозки военнослужащих и детей участников СВО к местам проведения праздничных мероприятий, а в День Победы — ветеранов на Красную площадь.

ЦППК запустила тематические оформленный поезд. Он курсирует по маршруту Апрелевка — Захарово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе состоится масштабное празднование 9 Мая.