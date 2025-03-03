Автобусы нового поколения Citymax выведут на маршруты «Мострансавто»

В Подмосковье на маршруты АО «Мострансавто» выведут новые автобусы. Это модель большого класса Citymax 12 Ликинского автобусного завода, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

У новых автобусов увеличены дверные проемы и проходы в салоне. Транспортные средства оснащены отечественным дизельным двигателем ЯМЗ-537, рабочий объем которого увеличен до 7,7 л, а мощность составляет 360 л. с. В автобусах снижен уровень шума.

Салоны рассчитаны на 109 пассажиров. Внутри оборудованы USB-зарядки, работает двухзонный климат-контроль. Обеспечена доступность для маломобильных пассажиров.

Ранее в областном Минтрансе сообщили, что с начала 2025 года в автобусах АО «Мострансавто» было совершено свыше 79 млн поездок.