Пассажиры Подмосковья совершили почти 80 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала 2025 года в автобусах АО «Мострансавто» совершили более 79 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В феврале этого года пассажиры проехали в них более 38,5 млн раз, что на 6,5% больше показателя 2024 года. Чаще всего они регистрировали поездки социальными картами — около 18 млн операций. На банковские карты пришлось более 12 млн трансакций, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». — больше 8,2 млн. Самыми популярными маршрутами у пассажиров в этом месяце стали МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.