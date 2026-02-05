Автоматизированную систему мониторинга внедрят на комплексе ГТС озера Сенеж

Автоматизированную систему мониторинга внедрят на комплексе гидротехнических сооружений озера Сенеж. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Сейчас ведутся работы по подготовке технического задания на проектирование. Практическая часть работ стартует летом этого года, монтировать систему мониторинга начнут в 2027-м.

«Система предусматривает установку пьезометров для непрерывного контроля уровня грунтовых вод, инклинометров для фиксации возможных смещений грунта, а также щелемеров для мониторинга состояния бетонных конструкций», — рассказали в министерстве.

В составе комплекса ГТС озера — земляная плотина на 1,4 км и инженерные сооружения. С вводом новой системы можно будет автоматически анализировать параметры и оперативно реагировать на возможные изменения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о модернизации ЖКХ в регионе.