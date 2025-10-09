Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с надвигающимся циклоном
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов в регионе к осторожности в связи с надвигающимся циклоном «Барбара».
Согласно прогнозу, до конца следующей недели в области ожидаются дожди и туманы. На территории региона похолодает до плюс 7-9 градусов.
Водителям рекомендуется отказаться от поездок на мотоциклах. Также следует исключить поездки на велосипедах и самокатах во время дождя. Важно не превышать скорость и не совершать резкие маневры.
Пешеходов призвали использовать световозвращатели и соблюдать правила дорожного движения.
