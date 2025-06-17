Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с непогодой

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автомобилистов о непогоде и призвали их к осторожности и внимательности за рулем.

Согласно прогнозу, 17 и 18 июня в столичном регионе пройдут дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Дождливая погода сохранится до конца недели.

Автовладельцев призвали строго соблюдать ПДД, не ездить на мотоциклах, скутерах и велосипедах, не парковать транспортные средства под неустойчивыми конструкциями и деревьями, не совершать резкие маневры, не превышать скорость. Перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей следует снижать скорость до минимальной.

Пешеходам посоветовали быть предельно осторожными при переходе через проезжую часть. Не стоит закрывать обзор зонтами. Важно убедиться в том, что автомобилисты видят вас и пропускают.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какая работа по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге ведется в Подмосковье.