Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с заморозками

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило автовладельцев о заморозках и метели, которые ожидаются в регионе в ночь на 18 февраля.

По прогнозу, в области может похолодать до минус 25 градусов. Также ожидаются туман, изморозь и гололедица. 19 февраля прогнозируются снегопад, метель, снежные заносы.

Автовладельцев призвали по возможности отказаться от использования личного транспорта.

Оперштаб министерства держит на контроле условия на дорогах и направляет спецтехнику и эвакуаторы. Специалисты Мосавтодора работают в круглосуточном режиме. Более 500 единиц техники очищают дороги от снега и обрабатывают их реагентами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют 1,3 тыс. км автодорог.