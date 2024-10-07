Автопарк БТИ Подмосковья пополнили новыми газелями

Автопарк БТИ Московской области пополнили тремя служебными газелями, на которых специалисты учреждения будут совершать рабочие выезды на встречи в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В таких мобильных офисах местные жители смогут задать вопросы об услугах учреждения и получить консультацию по любым вопросам. Ознакомиться с услугами можно на сайте, во всех территориальных отделениях и МФЦ или по номеру горячей линии +7(498)568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.