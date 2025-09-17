Автовладельцам в Подольске раздали алкотестеры в рамках акции

В Подольске автоинспекторы совместно с сотрудниками администрации округа при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели акцию «Трезвый водитель».

Мероприятие прошло на улице Орджоникидзе. В его рамках автовладельцам раздали буклеты и 50 алкотестеров, а также напомнили об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

С начала года в Подольске за данное нарушение задержали более 120 водителей. Шесть из них стали участниками ДТП.

Во время рейда водителям с маленькими пассажирами также подарили раскраски на тему ПДД.

