Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с резким похолоданием

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей к осторожности в связи с резким похолоданием, которое прогнозируется в конце недели.

Так, в регионе до конца следующей недели будет идти мокрый снег, усилится ветер, а температура воздуха в ночные часы снизится до минус восьми градусов.

На дорогах области вероятна гололедица, и специалисты проведут противогололедную обработку. Автовладельцам следует быть предельно осторожными и избегать резких маневров. Также не следует использовать летние шины и превышать скорость.

Родителей призвали напомнить детям о правилах дорожного движения, так как в регионе начинаются школьные каникулы.

Ранее в Подмосковье прошло совещание губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов, в ходе которого обсудили работу общественного транспорта в области.