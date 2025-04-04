Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с резким похолоданием
В Минтрансе Подмосковья предупредили водителей о резком похолодании
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей к осторожности в связи с резким похолоданием, которое прогнозируется в конце недели.
Так, в регионе до конца следующей недели будет идти мокрый снег, усилится ветер, а температура воздуха в ночные часы снизится до минус восьми градусов.
На дорогах области вероятна гололедица, и специалисты проведут противогололедную обработку. Автовладельцам следует быть предельно осторожными и избегать резких маневров. Также не следует использовать летние шины и превышать скорость.
Родителей призвали напомнить детям о правилах дорожного движения, так как в регионе начинаются школьные каникулы.
Ранее в Подмосковье прошло совещание губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов, в ходе которого обсудили работу общественного транспорта в области.