Автовокзал маршрутов дальнего следования в Котельниках построили более чем наполовину

Степень строительной готовности нового автовокзала маршрутов дальнего следования в Котельниках составляет 56%. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает компания «Омега», которая взяла за основу проект аналогичного объекта в Бронницах.

Сейчас в здании проводятся отделочные и фасадные работы, монтируются внутренние инженерные системы.

Площадь двухэтажного здания составит около 1,5 тыс. кв. м. В нем обустроены три основных и два служебных входа. Внутри обустроят терминалы для продажи билетов, зал ожидания на 75 мест, автоматические камеры хранения. Также откроют медпункт и комнаты матери и ребенка.

Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале текущего года. Автовокзал будет обслуживать 1,5 тыс. пассажиров ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе запустили первый участок дороги ЮЛА.