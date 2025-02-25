Автовокзал маршрутов дальнего следования в Котельниках построили более чем наполовину
В Котельниках более чем наполовину построили новый автовокзал
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Степень строительной готовности нового автовокзала маршрутов дальнего следования в Котельниках составляет 56%. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Застройщиком выступает компания «Омега», которая взяла за основу проект аналогичного объекта в Бронницах.
Сейчас в здании проводятся отделочные и фасадные работы, монтируются внутренние инженерные системы.
Площадь двухэтажного здания составит около 1,5 тыс. кв. м. В нем обустроены три основных и два служебных входа. Внутри обустроят терминалы для продажи билетов, зал ожидания на 75 мест, автоматические камеры хранения. Также откроют медпункт и комнаты матери и ребенка.
Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале текущего года. Автовокзал будет обслуживать 1,5 тыс. пассажиров ежедневно.
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