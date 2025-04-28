Баскетболисты Подольска одержали победу в матчах с Балашихой в финале Единой школьной лиги

Команды баскетболистов юношей и девушек из Подольска одержали победу в матчах с командами Балашихи в финале Единой школьной лиги. Об этом рассказали в администрации Подольска.

Юноши из Подольска выиграли со счетом 13:21, а девушки — со счетом 2:17. В результате команды округа получили сразу две золотые медали.

Подольск представляли команды из школ № 30 и «Бородино». Спортсменов поздравил и поблагодарил глава округа Григорий Артамонов.

Следующие игры баскетболисты проведут с командами Истры и Наро-Фоминска.

Ранее в администрации рассказали, что подольские баскетболисты победили в матчах с командами Истры, Дубны, Одинцово, Наро-Фоминска и Дмитрова.