Баскетболисты Подольска одержали победу в матчах с Балашихой в финале Единой школьной лиги
Подольские баскетболисты обыграли команды Балашихи на Единой школьной лиге
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Команды баскетболистов юношей и девушек из Подольска одержали победу в матчах с командами Балашихи в финале Единой школьной лиги. Об этом рассказали в администрации Подольска.
Юноши из Подольска выиграли со счетом 13:21, а девушки — со счетом 2:17. В результате команды округа получили сразу две золотые медали.
Подольск представляли команды из школ № 30 и «Бородино». Спортсменов поздравил и поблагодарил глава округа Григорий Артамонов.
Следующие игры баскетболисты проведут с командами Истры и Наро-Фоминска.
Ранее в администрации рассказали, что подольские баскетболисты победили в матчах с командами Истры, Дубны, Одинцово, Наро-Фоминска и Дмитрова.