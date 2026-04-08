Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в первом матче четвертьфинала Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки», представляющий Подмосковье, успешно открыл четвертьфинальную серию плей‐офф чемпионата России. В напряженном матче команда взяла верх над соперниками из «Темп‐СУМЗ» со счетом 89:79, о чем проинформировала пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра получилась по‐настоящему драматичной и держала болельщиков в напряжении от первой до последней секунды. Уже в стартовой четверти хозяева площадки смогли захватить небольшое преимущество, но подмосковные баскетболисты не позволили сопернику закрепить успех. Во втором отрезке встречи «Химки» сумели перехватить инициативу и ушли на большой перерыв с минимальным перевесом в счете.

Третья четверть прошла в равной борьбе: команды шли практически нога в ногу, демонстрируя высокий уровень мастерства и тактической гибкости. К началу заключительного периода ситуация даже сложилась не в пользу химчан — они уступали сопернику три очка. Однако в решающие минуты игроки БК «Химки» проявили характер и сплоченность: четкая командная работа, точные броски в атаке и дисциплинированная игра в защите позволили переломить ход матча и добиться итоговой победы.

Особо выделился Владислав Шарапов — он стал самым результативным игроком встречи в составе подмосковной команды, набрав 21 очко. Весомый вклад в общий успех внесли также Виктор Заряжко, который записал на свой счет 18 очков, и Константин Шевчук, добавивший к командному результату 12 очков. Их слаженные действия и своевременные решения на площадке во многом предопределили исход матча.

Следующий поединок этой четвертьфинальной серии состоится 9 апреля в Ревде. Чемпионат России по баскетболу проходит в рамках реализации федеральной программы «Спорт России», нацеленной на развитие массового спорта и поддержку профессиональных команд в стране.

