Баскетбольный центр в Ногинске получил имя Давида Берлина в честь столетия со дня рождения заслуженного тренера СССР и России. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Давид Яковлевич всю жизнь работал в Московской области. И я бы хотел поблагодарить губернатора Подмосковья и главу Богородского городского округа за сохранение памяти между поколениями», — отметил заслуженный тренер России по баскетболу, сын Давида Берлина Сергей Ерофеев.

Давида Берлина называют «Патриархом баскетбола». Он считается основоположником развития женского баскетбола в стране. На протяжении более чем 70 лет он руководил подмосковным женским баскетбольным клубом «Спартак» и воспитал олимпийских чемпионок.

В Подмосковье каждый год проводится турнир по стритболу в память о Давиде Берлине. В 2025-м в его рамках будет организовано 14 площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые планируются на это лето в области.