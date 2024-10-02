Базу отдыха построят в Королеве за счет земельно-имущественной поддержки Подмосковья
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Компания «Бережки» построит гостиничный комплекс «База отдыха «Ближний Плес» в Королеве, земельный участок для реализации инвестпроекта передали компании в аренду по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, а также ресторан и спа-комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках программы под номером постановления «272» инвесторы могут арендовать муниципальную землю, а также получают право выкупа участка по льготной ставке. Подать заявку для этого можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.