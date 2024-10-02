Базу отдыха построят в Королеве за счет земельно-имущественной поддержки Подмосковья

«Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, а также ресторан и спа-комплекс. Объем инвестиций в проект оценивается в 150 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.