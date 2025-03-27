Белехова о «Героях Подмосковья»: это проект для тех, кто готов служить стране и дальше

Кадровая программа «Герои Подмосковья» является важным проектом для участников специальной военной операции, которые готовы служить стране и дальше, но в управлении. Об этом заявила член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников, общаться, искать решения», — сказала Белехова.

По ее словам, с помощью программы желающие смогут не только пройти обучение, но и найти себя в новой роли с новой целью.

Напомним, что участники СВО могут подать заявку на участие в проекте до конца апреля, в рамках него они смогут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для этого им нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, лучшие участники смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.