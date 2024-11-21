Бесконтактное обследование стройплощадки детского сада провели в Мытищах

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства детского сада в 20-м микрорайоне Мытищ с использованием современных технологий — с высоты полета коптера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ориентировочная общая стройготовность составляет 15%. В настоящее время строители монтируют опалубку, выполняют армирование и заливают вертикальные конструкции», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета. Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». В здании будет два этажа, его площадь превысит три тысячи квадратных метров. Детский сад смогут посещать 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Для детей обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, на прилегающей территории — теневые навесы и игровые комплексы. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

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