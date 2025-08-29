Бесплатные автобусы будут курсировать до места проведения фестиваля «Славянское подворье» в Подольске

В Подольске до места проведения фестиваля «Славянское подворье» будут курсировать бесплатные автобусы. Об этом рассказали в администрации округа.

От станции МЦД «Подольск» на автобусе или маршрутном такси № 65 нужно будет доехать до поселка Дубровицы. С четырех остановок с 10:00 до 21:00 будут курсировать бесплатные шаттлы прямо до поля.

В день фестиваля в троллейбусах будут звучать русские народные частушки в исполнении подольского коллектива «Терем». На самом поле выступят около 500 артистов из столичного региона и соседних областей. Будут открыты ярмарки, выставки, тематические подворья.

