Бесплатные автобусы будут курсировать до места проведения фестиваля «Славянское подворье» в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске до места проведения фестиваля «Славянское подворье» будут курсировать бесплатные автобусы. Об этом рассказали в администрации округа.
В Подмосковье сейчас ремонтируют 17 домов культуры, отметили до этого в Московской областной думе.
От станции МЦД «Подольск» на автобусе или маршрутном такси № 65 нужно будет доехать до поселка Дубровицы. С четырех остановок с 10:00 до 21:00 будут курсировать бесплатные шаттлы прямо до поля.
В день фестиваля в троллейбусах будут звучать русские народные частушки в исполнении подольского коллектива «Терем». На самом поле выступят около 500 артистов из столичного региона и соседних областей. Будут открыты ярмарки, выставки, тематические подворья.
