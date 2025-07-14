Бесплатные занятия по воркауту запустили в сквере Подольска

Бесплатные занятия по воркауту запустили в сквере 200-летия Подольска. Занятия были организованы в рамках федеральногого оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью». Его цель — привлечь жителей к занятиям спортом.

В регионе с целью привлечения людей к активному образу жизни также открыли школьные стадионы. Они будут работать для всех жителей после окончания уроков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Уроки в подольском сквере проводятся по воскресеньям. Они включают в себя разминку, общую физическую подготовку и игровые упражнения. Особое внимание уделяется безопасности здоровья участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается адаптивный спорт.