Бесплатный автобус будет курсировать до места проведения гала-концерта «Путь Чайковского» в Подольске
Фото: [Медиасток.рф]
В Подольске добраться до места проведения гала-концерта «Путь Чайковского» можно будет на бесплатном автобусе. Об этом сообщили в администрации округа.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет в усадьбе «Плещеево». На бесплатный автобус можно будет сесть на перехватывающей парковке на проспекте Юных Ленинцев, 1И. Он довезет до остановки «Цемзавод».
