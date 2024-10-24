Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Подмосковье

«Забота о своем здоровье — основа сохранения качества жизни. Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим День открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.