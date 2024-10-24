Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В эту субботу жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической в рамках Дня открытых дверей, им будут доступны цитологическое исследование шейки матки, диагностика новообразований кожи, маммография/УЗИ молочных желез и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Забота о своем здоровье — основа сохранения качества жизни. Важно регулярно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Для удобства жителей каждую последнюю субботу месяца мы проводим День открытых дверей в 25 ЦАОПах Подмосковья, где все желающие смогут пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
День открытых дверей будет проходить с 09:00 до 14:00. Пациентам нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов можно здесь.
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