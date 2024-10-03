Безопасные подходы к 21 железнодорожной станции обустроили в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье обустроили безопасные подходы к 21 железнодорожной станции, работы прошли в 15 округах, в том числе, Можайском, Одинцовском, Пушкинском и других. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы позволили повысить удобство подхода к станциям для 100 тысяч человек за сутки. В ведомстве уточнили, что в целях снижения смертности на железнодорожной инфраструктуре в регионе также возводят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры, проводят профилактические рейды и специальные дежурства волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.