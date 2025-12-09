Биатлонистка из Подмосковья стала призером на международных соревнованиях

Спортсменка областного центра олимпийских видов спорта и подмосковной СШОР «Истина (Истра) Кристина Резцова стала бронзовым призером в рамках II этапа международных соревнований по биатлону „Кубок Содружества“ в дисциплине „масс-старт“. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место заняла представительница сборной России Виктория Метеля, второе — еще одна участница национальной сборной Анастасия Гришина.

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), в них приняли участие биатлонисты из России и Белоруссии. III этап будет проходить с 19 по 21 декабря в Чайковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.