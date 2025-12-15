Биатлонисты из Подмосковья завоевали медали II этапа Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали три медали в рамках II этапа Кубка России по биатлону – золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Кристина Резцова (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) одержала победу в женском масс-старте на 12 км.

«Наконец‑то сошлись звезды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать «на ноль» и не сдаться», – отметила Резцова.

Саид Каримулла Халили (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал серебряным призером в мужском спринте на 10 км и бронзовым – в индивидуальной гонке на 15 км.

Соревнования прошли в Тюмени в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.