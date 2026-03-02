Биатлонисты из Подмосковья завоевали семь наград на этапе Кубка России

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на финальном этапе Кубка России биатлону – две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял первое место в масс-старте на 15 км среди мужчин. Кроме того, он стал серебряным призером в спринте на 10 км и бронзовым – в гонке преследования на 12,5 км. Кроме того, Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра)одержала победу в гонке преследования на 10 км среди женщин.

Состязания прошли в Златоусте (Челябинская область) в рамках государственной программы «Спорт России».

