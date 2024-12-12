Бизнес-визит для предпринимателей провели на территории подмосковной чайно-кофейной фабрики

На территории подмосковной чайно-кофейной фабрики «Майкомплекс» прошел бизнес-визит, в рамках которого предприниматели региона смогли обменяться опытом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участникам продемонстрировали производственный процесс, полный цикл упаковки чая, также для них провели мастер-класс на тему особенностей обработки и обжарки кофейных зерен. Предприниматели также могли задать вопросы руководству компании о тонкостях работы в сфере. Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Отметим, что компания «МАЙ» представлена на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.