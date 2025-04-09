Бизнесу Подмосковья выдали более 1,5 млрд рублей в виде поручительств

По итогам первого квартала 2025 года Московский областной гарантийный фонд выдал региональным предпринимателям поручительства на сумму более 1,5 млрд рублей, суммарно бизнесу выдали 132 поручительства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего предпринимательства. <…> Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заемных средств», — заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, поддержку получила на сумму 3,4 млн рублей «Ивантеевская трикотажная фабрика «Генезис», которая занимается производством вязаной одежды для детей. Это позволило ей привлечь 6,9 млн рублей кредитных средств для покупки нового оборудования.

Узнать подробнее о получении поручительств можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.